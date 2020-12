Kalte Kirchen, Weihrauchgeruch und Harfenklang – für Anna Lucia Richter ist das der Innbegriff von Adventsgefühl. Bereits als junges Mädchen hat die Sopranistin im Chor am Kölner Dom gesungen und in Benjamin Brittens Zyklus „A Ceremony of Carols“, der so gut wie jedes Jahr in der Weihnachtszeit aufgeführt wurde, durfte sie sogar ein Solo übernehmen – einer der ganz besonderen Musikmomente in ihrem Leben. mehr...