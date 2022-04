„Musikalische Landschaften“ (5/5) – Das Meer

Die Füße bleiben am Platz, die Gedanken ziehen über Berge, Wälder, Städte, Seen bis hin zum Meer. Fünfte Station: das Meer.

Es ist unser größter Sehnsuchtsort, vielleicht weil wir uns am Strand, mit Blick auf den Horizont klein und erhaben zugleich fühlen. Vielleicht weil das Auge außen keine Anhaltspunkte kennt und sich nach innen richten muss. Selbst Psychologen sagen, dass man am Meer leichter über sich selbst redet. Auch Weinen funktioniert am Strand einfacher.

Gleichzeitig gibt uns das Meer Kraft, mit dem Wellenschlag scheinen wir neue Energie aufzunehmen. All diese Bilder und Emotionen finden sich auch in komponierten Meerbildern.

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Benjamin Britten:

„Early Morning bath“

aus der Suite „Holiday Diary“ op. 5

Michael Dussek (Klavier)



Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Die Hebriden", Ouvertüre op. 26

Münchner Philharmoniker

Leitung: Sergiu Celibidache



Leonardo Vinci:

„Gismondo, re di Polonia“, Arie

"Nave altera, che in mezzo all"onde"

Franco Fagioli (Countertenor)

Il Pomo D´Oro



Johann Joseph Abert:

Symphonisches Seegemälde op. 31

"Columbus", 4. Satz

"Gute Zeichen/Empörung/Sturm-Land"

Martinu-Philharmonie Zlin

Leitung: Werner Stiefel



Cornelis Dopper:

Sinfonie Nr. 7 "Zuiderzee Symfonie"

3. Satz

Nederlands Radio Symfonie Orkest

Leitung: Peter van Anrooy



Lord Berner:

Suite aus dem Ballett "The Triumph of Neptune"

3. Satz "The Sailors Return"

Philadelphia Orchestra

Leitung: Sir Thomas Beecham



Hugo Alfven:

Sinfonie Nr. 4 in c-Moll op. 39

"In den äußersten Schären"

Ausschnitt

Konsertföreningens Symfoniorkester

Leitung: Hugo Alfven



Richard Strauss:

„Aus Italien“, sinfonische Fantasie G-Dur

3. Satz Am Strande von Sorrent

Staatskapelle Dresden

Leitung: Rudolf Kempe

Manuskript zur Sendung