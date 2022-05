Essen ist existenziell. Kein Wunder also, dass es auch in der Musik eine Rolle spielt. Da wird Musik zum Essen ebenso wie über das Essen komponiert. Ein Stück Mendelssohns entsteht, während für ihn gekocht wird und Eric Satie komponiert gleich drei Werke in Form einer Birne. Heute heben wir den ein oder anderen Deckel an, um in die privaten oder professionellen Kochtöpfe von Komponisten zu gucken.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Leoš Janáček:

Moderato (7) aus: Idylle für Streichorchester

Philharmonisches Kammerorchester München

Leitung: Michael Helmrath



Jacques Offenbach:

"Coscoletto ou le Lazzarone", Makkaroni-Lied

Mojca Erdmann (Sopran)

Collegium Cantandi

WDR Rundfunkorchester Köln

Leitung: Helmuth Froschauer



Nicolò Paganini:

Cantabile D-Dur op. 17

Vilde Frang (Violine)

Michail Lifits (Klavier)



John Cage:

Four Squared aus: four two

WDR Rundfunkchor Köln

Leitung: Robert Blank



Clara Schumann:

Finale aus: Konzert a-Moll op. 7

Isata Kanneh-Mason (Klavier)

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Leitung: Holly Mathieson



Gioachino Rossini:

"Il Turco in Italia", Arie der Fiorilla (2. Akt)

Olga Peretyatko (Sopran)

Coro del Teatro Comunale di Bologna

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Leitung: Alberto Zedda



Giuseppe Verdi:

Ouvertüre zur Oper "Il forza del destino"

Wiener Philharmoniker

Leitung: Valerij Gergejew



Olga Neuwirth:

Ausschnitt aus Szene 3 aus: Lost Highway

Unterschiedliche Solisten

Klangforum Wien

Leitung: Johannes Kalitzke

SWR2 Musikstunde vom 13.5.2022 | Musikalische Köstlichkeiten – Das Essen in der Musik (5/5)