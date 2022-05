„Musikalische Köstlichkeiten – das Essen in der Musik“ (1/5)

Heute geht es explizit um vertonte Gerichte und Lebensmittel.

Essen ist existenziell. Kein Wunder also, dass es auch in der Musik eine Rolle spielt. Da wird Musik zum Essen ebenso wie über das Essen komponiert. Ein Stück Mendelssohns entsteht, während für ihn gekocht wird und Eric Satie komponiert gleich drei Werke in Form einer Birne. Und die Gerichte mit den musikalischen Namen gibt es natürlich auch noch. Welche Rolle das Essen in der Musik spielt (und vielleicht auch welche die Musik beim Essen) das fragen wir uns in der SWR2 Musikstunde.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Wolfgang Amadeus Mozart:

La tartine de beurre KV Anh C27.09 (KV Anh 284n) für Klavier "Das Butterbrot"

Cyprien Katsaris (Klavier)



Johann, Sohn Strauß:

Bitte schön! op. 372

Berliner Symphoniker

Leitung: Robert Stolz



Gioachino Rossini:

Nr. 2: Les Amandes aus: Quatre mediants für Klavier solo

Stefan Irmer (Klavier)



Gioachino Rossini:

Nr. 4: Le Beurre aus: Quatre hors d'oeuvres für Klavier solo

Stefan Irmer (Klavier)



Gioachino Rossini:

Hachis romantique für Klavier

Stefan Irmer (Klavier)



Friedrich Hollaender:

Stroganoff

Tim Fischer (Vokal)

Rainer Bielfeldt (Klavier)



Richard Strauss:

Tanz der kleinen Pralinees - Springtanz - Galopp aus: Orchestersuite aus dem Ballett "Schlagobers" op. 70 TrV 243a (für Orchester)

Orchestre de la Suisse Romande

Leitung: Johnathan Nott



Camille Saint-Saëns:

Wedding cake op. 76, Caprice-Valse für Klavier und Streicher op. 76

Stephen Hough (Klavier)

City of Birmingham Symphony Orchestra

Leitung: Sakari Oramo



Carl Orff:

Nr. 12: Olim lacus colueram aus: Carmina burana

David Kuebler (Tenor)

Chor der Deutschen Oper Berlin

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Christian Thielemann



Jacques Leclair:

La petite Patisserie - 4 Stücke für Oboe, Klarinette und Fagott

Trio d'Anches de Cologne

SWR2 Musikstunde vom 9.5.2022 | Musikalische Köstlichkeiten – Das Essen in der Musik (1/5)