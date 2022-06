Vor 200 Jahren ist E. T. A. Hoffmann mit nur 46 Jahren gestorben. Heute gilt er als begnadeter Geschichtenerzähler, Experte für das Unheimliche und Begründer der modernen Fantasy und Science-Fiction-Literatur. In dem Werk von E. T. A. Hoffmann verbindet sich das Streben nach den Idealen und der Sinn für das Komische: „Die verschiedenen Blickwinkel auf etwas, dass er also zwischen höchster Begeisterung und Satire hin und her wechseln kann, das sind für mich unheimliche Faszinationspunkte.“ Welche Rolle dabei die Musik spielt, darüber spricht Prof. Dr. Ricarda Schmidt in SWR2. mehr...