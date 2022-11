Musikalische Chronik der Zahl 22 (2/5) – Das Jahr 1722

Mit Ulla Zierau

Die Pest verschwindet aus Europa. Johann Sebastian Bach veröffentlicht den ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers. Telemann hat Ärger in Hamburg und bleibt dann doch Leiter der Oper am Gänsemarkt. In London werden italienische Opern gefeiert, in Russland herrscht Zar Peter I., er findet sich später in Lotzings Zar und Zimmermann wieder. Stradivari baut seine Geigen, die Brüder Silbermann ihre Orgeln und in Graz wird Leopold Auenbrugger geboren, Arzt, Librettist und Freund von Salieri.