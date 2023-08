SWR2 Mittagskonzert vom 11.9.2023

Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim

Nationaltheater-Orchester Mannheim

Veronika Eberle (Violine)

Leitung: Alexander Soddy

Edward Elgar:

Cockaigne (In London Town), Ouvertüre op. 40

Erich Wolfgang Korngold:

Violinkonzert D-Dur op. 35

Suite aus The Sea Hawk

Nino Rota:

Suite aus "Otto e mezzo"

(Konzert vom 5./6. Juni 2023 im Mozartsaal des Congress Centers Rosengarten, Mannheim)



Nino Rota:

Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier

Jonathan Leibovitz (Klarinette)

Lionel Martin (Violoncello, SWR2 New Talent)

Kiveli Dörken (Klavier)

Erich Wolfgang Korngold:

6 einfache Lieder op. 9

Valerie Eickhoff (Mezzosopran, SWR2 New Talent)

Benjamin Mead (Klavier)

Franz Beck:

Sinfonia d-Moll op. 3 Nr. 5 für Streicher und Basso continuo

Kurpfälzisches Kammerorchester

Leitung: Wolfram Christ

Der ehemalige Mannheimer Generalmusikdirektor Alexander Soddy verabschiedete sich mit einer "Musikalischen Akademie" ganz aus Mannheim und vollendete damit auch seine Einspielungen der Orchesterwerke von Edward Elgar mit dem Orchester des Nationaltheaters. Was in der nächsten Zeit auf CD erscheinen wird, erklingt hier in einem Mitschnitt des Akademiekonzerts. Solistin des Konzerts ist die Geigerin Veronika Eberle, die Korngolds 1945 in den USA vollendetes und virtuoses Violinkonzert spielt, das in St. Louis von Jascha Heifetz uraufgeführt wurde.