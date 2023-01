„Musik zu spielen ist wie Liebe“ Mischa Maisky zum 75. Geburtstag

Mischa Maiskys Vita ist eine Biografie wie es sie heute kaum noch gibt. Geboren in Riga, dann Studium in Moskau bei Mstislav Rostropowitsch, Unterdrückung, Verfolgung, Inhaftierung in einem Arbeitslager, es folgt Einweisung in die Psychiatrie.

Dann schafft er es zu emigrieren, landet in Wien und hat 2 Jahre kein Cello in der Hand gehabt. Aber er legt los, schafft innerhalb kurzer Zeit eine atemberaubende, weltweite Karriere, weil er einfach so unglaublich emotional Cello spielt. Kein Ton, den er nicht mit ganzer Leidenschaft erlebt.