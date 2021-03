Wer sich selbst nicht beruflich mit klassischer Musik beschäftigt, für den ist sie Freizeitbeschäftigung. So profan das klingen mag. Der Zweck von Musik ist es, zu unterhalten und zu erbauen. Aber die Musik ist, ob in Konzert- und Opernform oder aktiv musiziert, nicht nur selbst Freizeitbeschäftigung für Laien, sie kann auch Veranstaltungen untermalen, wie zum Beispiel ein Dinner oder einen Empfang oder sie konkret beschreiben, wie unzählige Kompositionen z. B. über die Jagd oder Sport belegen.

Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Fritz Kreisler:

"La Chasse" im Stile von Jean Baptiste Cartier

Christian Funke (Violine)

Herbert Kaliga (Klavier)

Anton Bruckner:

Sinfonie Nr. 4 Es-Dur, 3. Satz: Scherzo (ein Auszug)

Königliches Concertgebouw Orchester

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Johann Strauss II.:

„Auf der Jagd“, Polka schnell op. 373

Wiener Philharmoniker

Leitung: Lorin Maazel

François-Joseph Gossec:

Sinfonie D-Dur "La chasse" op. 13 Nr. 3, 4. Satz: Tempo di caccia

Concerto Köln

Carl Maria von Weber:

Der Freischütz, Jägerchor (3. Aufzug)

Rundfunkchor Leipzig

Staatskapelle Dresden

Leitung: Silvio Varviso

Johann Sebastian Bach:

Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, Kantate BWV 208, daraus: Rezitativ und die Arie "Jagen ist die Lust der Götter"

Jennifer Smith (Sopran)

Parley of Instruments

Leitung: Roy Goodman

Robert Schumann:

„Bei der Flasche“ aus den 5 Gesänge op. 137

Ensemble amarcord

german hornsound

Wolfgang Amadeus Mozart:

Streichquartett B-Dur KV 458, „Jagd-Quartett“, 1. Satz

Amadeus-Quartett

Johann Friedrich Fasch:

Konzert für 2 Hörner und Orchester D-Dur "Die Jagd", 1. Satz Der erste Ruf von der Jagd

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Iona Brown

Alexander Zemlinsky:

Jagdstück für 2 Hörner und Klavier

Bernd Künkele, Torsten Schwesig (Horn)

Antony Beaumont (Klavier)

SWR2 Musikstunde vom 15.3.2021 | Musik und Freizeit (1)