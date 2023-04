Musik und Demenz: Die Württembergische Philharmonie Reutlingen spielt für Betroffene

per Mail teilen

„Seelenbalsam“ heißt eine Konzertreihe, die von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen für Menschen mit Demenz und ihre Begleitung angeboten wird. Die Zuhörenden haben dabei die Gelegenheit, in geschütztem Rahmen und familiärer Atmosphäre Musik zu genießen. Eine besondere Möglichkeit für Erkrankte und ihre Familien.

Konzerte, auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zugeschnitten

Drei Posaunisten und ein Tubist spielen Swing-Variationen des Komponisten Ralf Grössler nach einem Thema von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Musik kommt leichtfüßig daher, die Töne klingen strahlend und klar, sind fein aufeinander abgestimmt. Jeder Takt ist wie ein feiner Stoß, der als kleiner Funken Richtung Publikum fliegt.

Die Besucherinnen und Besucher des Konzerts blicken interessiert zur Bühne, wo die Musik spielt. Einige fangen an, mit den Füßen zu wippen. Waren sie anfangs noch tief in sich versunken in den Sitzen oder Rollstühlen gesessen, werden sie jetzt von den Blechbläser-Klängen erreicht.

„Die Musik erreicht ihr Herz.“

Musik setze etwas in Gang, sagt Sabine Fels von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg. Sie sei wie ein Schlüssel zur Gefühlswelt derer, die an Demenz erkrankt sind: „Die Musik erreicht ihr Herz, die erreicht ihr Gefühl, die erreicht sie ganz tief innen“, weiß Sabine Fels, „Sprache geht oft im Laufe einer Erkrankung verloren. Die Ausdrucksfähig geht verloren, die Sicherheit. Und die Musik überspringt das alles.“

Damit das gelingt, muss ein geschützter Raum geschaffen werden, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Zuhörenden. Es soll eine familiäre, vertraute Stimmung entstehen, damit sich alle wohl fühlen können.

Die an Demenz Erkrankten sollen wortwörtlich aus sich herausgehen können, auf ihre eigene Art tönen: sei es durch Stöhnen, Glucksen oder Juchzen. Sie sollen klatschen, mitsingen und dabei gerne auch aufstehen und tanzen können.

Video der Württembergischen Philharmonie zu den ersten „Seelenbalsam“-Konzerten 2016

Musik zum Mitmachen hilft, Barrieren abzubauen und Erinnerungen zu wecken

Die Sorge der Angehörigen, dass jemand mit unkalkulierbarem Verhalten aus dem Rahmen fallen könnte, muss genommen werden, sagt Stefanie Eberhardt, Dramaturgin der Württembergischen Philharmonie in Reutlingen.

Die Württembergische Philharmonie habe das ganze Format auf die Bedürfnisse des Publikums abgestimmt, so Eberhardt weiter. Die Konzerte sind nur eine Stunde lang, sie bestehen nur aus kurzen Stücken und werden moderiert. In der Regel werden eher leichtere Musikrichtungen gewählt, das Konzert beginnt und endet jeweils mit einem Lied zum Mitmachen.

Der Kanon kann alte Erinnerungen, an die Schulzeit oder den Kirchenchor wecken. Das gemeinsame Singen schafft Vertrauen und baut eine Beziehung zu den vier Musikern auf, die ihre Stückauswahl fein auf das ältere Publikum abgestimmt haben. Gar nicht so einfach, für die gerade einmal halb so alten Orchestermusiker mit ihrer Formation „Low Brass“.

Ein Repertoire zwischen Klassikern und volkstümlichen Liedern

Das „Seelenbalsam“-Konzert bringt klassische Chorstücke, populäre Folk- und Rockmusik, sowie Jazz-Variationen über die Hymnen Badens und Württembergs zum Klingen. Ganz bewusst sind auch volkstümliche Weisen mit im Repertoire, auch „Auf der schwäbsche Eisebahne“.

Da, so scheint es, ist der allerletzte Knoten geplatzt. Das Publikum schnippst, wippt und klatscht freudig mit, wenn auch nicht immer im Rhythmus der Musik. Ob das die Musiker nicht aus dem Takt bringt?

Dadurch, dass sie das Stück gut kennen, ist das kein Problem, sagt Posaunist Phillip Werthner: „Hauptsache, sie haben auch ihren Spaß. Das ist für uns das Wichtigste.“

Gemeinsames Erleben ist wichtig für Betroffene und ihre Familien

Die Musiker sind erleichtert, die Auswahl der Stücke hat gepasst. Sie haben ihr Publikum erreicht und für eine Stunde aus ihrem oft so schwierigen Alltag herausheben können.

Die Besucherinnen und Besucher wirken danach gelöst und freudig, manche sprudeln regelrecht. Gemeinsam ausgehen, singen und Musik hören sei so wichtig, findet Sabine Fels von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg.

Das gemeinsame Erleben sei sehr wichtig, vor allem für Partner und Kinder von Menschen mit Demenz: „Dann ist dieses gemeinsame Erleben, das im Laufe einer Erkrankung vielfach auch verloren geht, weil nicht mehr viel möglich ist, ein wichtiger Punkt“, sagt Sabine Fels. „Wir gehen aus und wir können uns danach vielleicht sogar ein bisschen davon erzählen.“