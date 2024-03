Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Bekanntes neu entdecken

Bachs Matthäuspassion, erläutert von Reinhard Goebel - Teil 1: Der Eingangschor

Musikthema

Musikinstrumente in Märchen

Buch-Tipp

"Mozart und der Abschied von der Aufklärung" - Endlich die Widersprüche verstehen





Musikliste

Madeleine Dring:

Song of a nightclub proprietress

Adèle Charvet (Mezzosopran)

Susan Manoff (Klavier)

Jonathan Dove:

The magic flute dances

Emily Beynon (Flöte)

BBC National Orchestra of Wales

Leitung: Bramwell Tovey

Robert Fobbes:

Fantasie über Mozart's Die Zauberflöte

Emmanuel Pahud (Flöte)

Philharmonisches Orchester Rotterdam

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Amy Beach:

Honeysuckle, aus: From Grandmother's garden, op. 97, Nr. 5

Martina Frezzotti (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

aus: Klagt, Kinder, klagt es aller Welt. BWV 244a [rekonstruierte Fassung], Nr. 5: Geh, Leopold, zu deiner Ruhe

Carys Lane (Sopran)

Natanya Hadda (Alt)

Christopher Watson (Tenor)

Tom Phillips (Tenor)

Giles Underwood (Bass)

Taverner Consort

Leitung: Andrew Parrott

Johann Sebastian Bach:

aus: Matthäus-Passion, BWV 244, Nr. 1: Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen

Hannah Morrison (Sopran)

Sophie Harmsen (Alt)

Tilman Lichdi (Tenor)

Peter Harvey (Bass)

Christian Immler (Bass)

Kammerchor Stuttgart

Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Madeleine Dring:

Festival Scherzo für Klavier und Streichorchester

Martin Roscoe (Klavier)

Guildhall Strings

Dilorom Saidaminova:

The walls of ancient Bukhara. 8 Klavierstücke, Nr. 2: Samanid Kingdom

Behzod Abduraimov (Klavier)

Giorgio Mainerio:

Schiarazula Marazula, Ungarescha und Saltarello

Giovanni Antonini (Flöte)

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Sergej Rachmaninow:

aus: Études-Tableaux für Klavier, op. 39, Nr. 6: a-Moll. Allegro

Denis Matsuev (Klavier)

Erich Wolfgang Korngold:

Baby Serenade, op. 24

Nordwestdeutsche Philharmonie Herford

Leitung: Werner Andreas Albert

Franz Schubert:

aus: 4 Impromptus für Klavier, D 899 (op. 90), Impromptu Nr. 1: c-Moll.

Elisso Bolkvadze (Klavier)