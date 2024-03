Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

Der Meisterkurs "Orchesterkomposition" des SWR Sinfonieorchesters

Musikthema

Die Musikszene in Estland im Schatten des Russlandkriegs

Album-Tipp

Schmerzen der Marien: "Dolente Partita" vom Bremer Barockensemble "Musica getuscht"





Musikliste

Veljo Tormis:

aus: Ookean. Vana valss

Estnisch-Finnisches Sinfonieorchester

Leitung: Anu Tali

Arvo Pärt:

Spiegel im Spiegel

Michael Buchanan (Posaune)

Kasia Wieczorek (Klavier)

Richard Strauss:

aus: Vier letzte Lieder, AV 150 (WoO), Nr. 1: Frühling

Nina Stemme

Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Antonio Pappano

Heinrich Ignaz Franz Biber:

Partia Nr. 7 c-Moll

Lina Tur-Bonet (Viola d'amore)

Musica Alchemica

Lukas DeRungs:

aus: I Spark, Nebel

Kammerchor

Jazz-Ensemble

Leitung: Lukas DeRungs

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 45 fis-Moll, Hob I:45

SWR Symphonieorchester

Leitung: Christian Curnyn

Johann Sebastian Bach, Gabriela Montero:

Jesu, joy of man's desiring. Improvisation

Gabriela Montero (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

aus: Ich will den Kreuzstab gerne tragen. BWV 56, Nr. 5: Komm, o Tod, du Schlafes Bruder. Choral

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Florian Helgath

Helena Munktell:

Kleines Trio

Tobias Ringborg (Violine)

Kristina Winiarski (Violoncello)

Peter Friis Johansson (Klavier)

Johann Sebastian Bach, Gabriela Montero:

Two-Part Invention in D-minor , , Improvisation für Klavier

Gabriela Montero (Klavier)