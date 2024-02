Musik. Meinung. Perspektiven.

Wie geht es den ukrainischen Geflüchteten an der Musikschule Pforzheim?

Historische Tasteninstrumente in Bad Krozingen

Deutscher Traum



Russudan Meipariani:

Walzer

Russudan Meipariani Ensemble

James Oswald:

My Nanio, Curious collection of Scots tunes

Sławomir Zubrzycki (Viola organista)

Margret Koell (Welsh triple harp)

Michele Pasotti (Erzlaute,Theorbe)

Ensemble Between The Strings

Georg Friedrich Händel:

Harfenkonzert B-Dur, HWV 294 (op. 4 Nr. 6)

Margret Koell (Welsh triple harp)

Michele Pasotti (Erzlaute)

Sławomir Zubrzycki (Viola organista)

Ensemble Between The Strings

Otilie Dvoráková-Suková:

Wiegenlied. Bearbeitung

Josef Suk (Violine)

Josef Hála (Klavier)

Belle Chen:

Departure

Belle Chen (Präpariertes Klavier)

Traditional:

The little swallow

Katie Melua (Gesang)

Gori Women's Choir

Béla Bartók:

Rumänische Volkstänze, Sz 56

Michail Waiman (Violine)

Maria Karandashova (Klavier)

Yakiv Stepovy:

Mriya g-Moll

Violina Petrychenko (Klavier)

Antonín Dvořák:

Heldenlied, op. 111 (B 199)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Andrés Orozco-Estrada

Johann Sebastian Bach:

Doppelkonzert für Oboe, Violine, Streicher und Basso continuo c-Moll, BWV 1060R

Isabelle Faust (Violine)

Akademie für Alte Musik Berlin

Unbekannt, John Bowie, William Jackson, Unbekannt, John Bowie, William Jackson:

Jigs

The Curious Bards