Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Einstige Stipendiatin wird Künstlerische Leiterin der Villa Musica: Ervis Gega

Musikthema

"Spielen wie man will": Die Musiklotsenausbildung für Jugendliche in Staufen

Musikthema

Die Weiße Rose als Musical in New York

Musikthema

Wie klingt jüdische Identität in Deutschland?





Marguerite Mélan-Guéroult:

Tourbillon

Andreas Groethuysen (Klavier)

Yaara Tal (Klavier)

Klavierduo Tal & Groethuysen

Jacques Ibert:

Entr'acte (für Violine und Harfe)

Spohr Duo

Amilcare Ponchielli:

Danza delle ore

Ensemble Villa Musica

Ethel Smyth:

aus: The Wreckers. Ouvertüre

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Sakari Oramo

Ernest Bloch:

At Sea

London Symphony Orchestra

Leitung: Dalia Atlas

Amy Beach:

3 Klavierstücke, op. 128

Martina Frezzotti (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Sinfonia aus "Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte", BWV 174

Berliner Barock Solisten

Leitung: Reinhard Goebel

Kurt Weill:

My ship aus: "Lady in the Dark"

Doris Day (Gesang)

Orchester

Leitung: James K. "Jim" Harbert

Unbekannt:

Sokolonko

Ganna Gryniva (Gesang, Gitarre, Loops)

Julian Sartorius (Schlagzeug)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sonate F-dur (für Violine und Klavier)

Maxim Vengerov (Violine)

Alexander Markovich (Klavier)

Mathilde von Rothschild:

Feuillets d’album, op. 2, Nr. 2

Cyprien Katsaris (Klavier)