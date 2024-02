Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Kommentar

Ich klatsche zwischen den Sätzen!

Musikthema

Das Archiv von Morricone

Album-Tipp

Radulovic mit Beethoven







Georg Friedrich Händel:

Se pietà di me non senti, aus: Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 (Julius CaesarWas hör ich, ihr Götter!Wenn ihr mir nicht Mitleid spendet), Che sento! Oh Dio!. Rezitativ (Cleopatra), 2. AktSe pietà di me non senti. Arie (Cleopatra), 2. Akt

Sabine Devieilhe (Sopran)

Pygmalion

Leitung: Raphaël Pichon

Ludwig van Beethoven:

Violinkonzert op. 61, 3. Satz Rondo Allegro

Nemanja Radulović (Violine)

Ensemble Double Sens

Nikolaj Medtner:

Sonata-reminiscenza a-Moll, op. 38 Nr. 1 (Klaviersonate), Aus: Vergessene Weisen für Klavier 1. Serie, op. 38

Emil Gilels (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Sinfonie Nr. 6 h-Moll, op. 74 "Pathétique", 3. Satz: Allegro molto vivace

Berliner Philharmoniker

Leitung: Kirill Petrenko

Dora Pejačević:

Canzonetta D-Dur, op. 8

Trio RoVerde

Dora Pejačević:

Menuett A-Dur, op. 18

Trio RoVerde

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 83 g-Moll, Hob I:83 "La Poule (Die Henne)Pariser Sinfonie Nr. 2La Poule (Die Henne)"

Tafelmusik Baroque Orchestra

Leitung: Bruno Weil

Ennio Morricone:

Invention, Kanon und Ricercare, Kanon, Invenzione, canone e ricercare (ORIG)

Gilda Buttà (Klavier)

Ennio Morricone:

Moment for Morricone. Medley. Bearbeitung

Severin Stitzenberger (Perkussion)

Trio 21meter60

Edvard Grieg:

Arabischer Tanz aus der Peer Gynt-Suite Nr. 2

Bamberger Symphoniker

Leitung: Richard Kraus