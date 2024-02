Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Fastnacht

Was ist eigentlich Guggenmusik? Robert Frank zur Musiktradition

Black History Month

Der Komponist Will Marion Cook

Album-Tipp

Die musikalische Wiederbelebung des Traktats: Arvo Pärts "Tractus"





Dmitrij Kabalewskij:

aus: Die Komödianten, op. 26. Galopp

Slovak Philharmonic Orchestra Bratislava

Leitung: Michael Halász

Leonard Bernstein:

Send in the clowns

Natalie Dessay (Gesang)

Paris Mozart Orchestra

Leitung: Claire Gibault

Joseph Copeland "Joe" Garland:

In se muud

Oschtalb Ruassgugga

Darius Milhaud:

Le Carnaval d'Aix, op. 83b

Michael Korstick (Klavier)

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Alun Francis

Samuel Coleridge-Taylor:

5 Fantasiestücke, op. 5, Nr. 5: Tanz

Takács Quartet

Will Marion Cook, Joe Jordan:

Lovie Joe

Ann-Margret (Gesang)

Ensemble

Brass

Leitung: Marty Paich

Antonín Dvorák:

Sinfonie Nr. 7 d-Moll, op. 70, B 141

Budapest Festival Orchestra

Leitung: Ivan Fischer

Unbekannt, Mari Kalkun, Mola Sylla/Wouter Vandenabeele:

Tule, tuul

Mari Kalkun

Tamala

Ester Mägi:

Duod rahvatoonis (Duos im Volkston)

Camerata Tallinn