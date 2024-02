Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Peterlein



Musikthema

Wie Seidenraupen Musikinstrumente produzieren

Musikthema

Der Pianist Kai Schumacher beim Takeover-Festival Baden-Baden

Buch

"Kit Armstrong - Metamorphosen eines Wunderkinds"



Manuel de Falla:

Danza española, Bearbeitung

Janine Jansen (Violine)

Antonio Pappano (Klavier)

Georg Friedrich Händel:

Qual farfalletta gira a quel lume, aus: Partenope

Emöke Baráth (Sopran)

Ensemble Artaserse

Leitung: Philippe Jaroussky

Mel Bonis:

Scènes de la forêt op. 123 für Flöte, Horn und Klavier

Tatjana Ruhland (Flöte)

Wolfgang Wipfler (Horn)

Florian Wiek (Klavier)

Georg Philipp Telemann:

Concerto in A-Dur für 2 Violinen und Basso continuo

Der musikalische Garten

Giuseppe Verdi:

La vita è inferno all'infelice - Oh, tu que in seno agl' angeli, aus: La forza del destino

Jonas Kaufmann (Tenor)

Leitung: Pier Giorgio Morandi

Wolfgang Amadeus Mozart:

Konzert für Klavier und Orchester F-Dur KV 459

Kit Armstrong (Klavier)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Francois Xavier Roth

Johann Sebastian Bach:

Jesu, meine Freude. Choralvorspiel für Orgel BWV 713, Fassung für Klavier

Kit Armstrong (Klavier)

Alice Mary Smith:

Andante für Klarinette und Orchester

Angela Malsbury (Klarinette)

London Mozart Players

Leitung: Howard Shelley

Henry Purcell:

Fantazia "Three parts on a ground"

Gottfried von der Goltz (Violine)

Karoline Echeverri Klemm (Violine)

German Echeverri (Violine)

Annekatrin Beller (Violoncello)

Daniela Niedhammer (Cembalo)

Der musikalische Garten