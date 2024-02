Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Malte Hemmerich



Musikgespräch

Das Quatuor Agate

Album-Tipp

Schuberts "Winterreise" mit Cyrille Dubois

Musikthema

Der Jazzpianist Nduduzo Makhathini



Felix Mendelssohn Bartholdy:

Assai tranquillo h-Moll

Sol Gabetta (Violoncello)

Bertrand Chamayou (Fortepiano)

Benjamin Britten:

The Young Person's Guide to the Orchestra.

London Symphony Orchestra

Leitung: Benjamin Britten

Johannes Brahms

1. Satz: Allegro non troppo, aus: Streichquartett Nr. 2 a-Moll op. 51/2

Quatuor Agate

Francesca Campana:

Amor se questa fera Nemica de gl'amanti

Ricercare Antico

Franz Schubert:

Nr. 11: Frühlingstraum, aus: Winterreise D 911

Cyrille Dubois (Tenor)

Anne Le Bozec (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur

Kristian Bezuidenhout (Hammerklavier)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

Charles Spencer Chaplin:

Smile

Martin Weiss

David & Danino Weiss Quartett

Nduduzo Makhathini:

Mathongo

Nduduzo Makhathini

Ensemble

Steve Reich:

Duet

Orchestra of the Swan