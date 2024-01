Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Das Festival Ultraschall in Berlin

Buch-Tipp

Jürgen Flimms Erinnerungen

Musikthema

Zur Musiktradition in Niger



Ernesto de Curtis, Giovanni Battista de Curtis:

Torna a Surriento

Giuseppe di Stefano (Gesang)

Orchester

Leitung: Dino Olivieri

Oskar Böhme:

La Napolitaine. Tarantella op. 25, Bearbeitung

Matthias Höfs (Trompete)

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Kurt Weill:

Lied des Lotterieagenten, Bearbeitung

Sarah Maria Sun & The Gurks

Richard Wagner:

Vorspiel, aus: Tristan und Isolde

Berliner Philharmoniker

Leitung: Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven:

12 Variationen über "Ein Mädchen oder Weibchen" F-Dur op. 66

Sheku Kanneh-Mason (Violoncello)

Isata Kanneh-Mason (Klavier)

Arnold Bax:

In a Vodka shop

Charles Matthews (Klavier)

Gioachino Rossini:

Petite Messe Solennelle, Bearbeitung

Juliette Noureddine (Gesang)

Jean Pierre Pixis:

Les trois clochettes. Introduktion und Rondo brillant für Klavier, Violine und Orchester op. 120

Monica von Saalfeld (Klavier)

Gunhild Hoelscher (Violine)

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola

Seckou Keïta:

The shadow left by the invisible man, Bearbeitung

Seckou Keïta (Kora)

BBC Concert Orchestra

Leitung: Mark Heron

Rokia Traoré:

Kèlè Mandi

Rokia Traoré (Gesang)

Charles Koechlin:

Stücke aus: Les heures persanes. 16 Stücke für Klavier op. 65, Bearbeitung

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Heinz Holliger

Alexander Glasunow:

2. Satz: Scherzo. Allegro, aus: Suite für 2 Violinen, Viola und Violoncello C-Dur, op. 35

Utrecht String Quartet