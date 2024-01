Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

Dirigent Hermann Bäumer über die Premiere von "Die Passagierin" in Mainz

Themenwoche: Tuba

Daniel Ridders Tubensammlung

Score Snacks

Disney Special #2



Friedrich Gernsheim:

aus: Sinfonie Nr. 4 B-Dur, op. 62, 4. Satz

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Leitung: Hermann Bäumer

Johann Sebastian Bach:

Chaconne aus der Partita für Violine solo Nr. 2 d-Moll, BWV 1004

Mari Samuelsen (Violine)

Leitung: Jonathan Stockhammer

François Couperin/Sarah O'Brien:

Le tic-toc-choc ou Les Maillotins

Sarah O'Brien (Harfe)

Carl Stamitz:

Konzert für Flöte und Orchester D-Dur

Ana de la Vega (Flöte)

Trondheimer Solisten

Leitung: Geir Inge Lotsberg

Richard Wagner/Arthur Roland Frackenpohl:

aus: Die Meistersinger von Nürnberg: Tanz der Lehrbuben bearbeitet für Blechbläser

Canadian Brass

Leitung: Edo de Waart

George Gershwin:

Rhapsody in Blue

Stewart Goodyear (Klavier)

Chineke! Orchestra

Leitung: Wayne Marshall

Anonymus:

The cuckold / Robertson's rant

The Theater of Music

Lou Koster:

Heideland. Walzersuite

Orchestre Estro Armonico Luxembourg

Leitung: Jonathan Kaell

William Lawes:

Eerste carileen

The Theater of Music