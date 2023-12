Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Martin Hagen



Goebels "Weihnachtsoratorium"

#1 "Jauchzet frohlocket"

Musikmarkt

Der "Musik-Kalender" der edition momente

SWR2 Weihnachtslieder

"In dulci jubilo"



Johann Sebastian Bach:

Jauchzet, frohlocket! Eingangschor aus dem "Weihnachtsoratorium" BWV 248, Bearbeitung

German Brass

Johann Sebastian Bach:

"Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben", aus: Weihnachtsoratorium BWV 248

Wiebke Lehmkuhl (Alt)

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Victor Hely-Hutchinson:

A Carol Symphony für Sinfonie-Orchester

City of Prague Philharmonic Orchestra

Leitung: Gavin Sutherland

Gregor Joseph Werner:

Im Christmonat. Konzert für 2 Violinen und Basso continuo, aus: Musikalischer Instrumental-Kalender

A Corte Musical

Leitung: Rogério Gonçalves

Michael Praetorius:

In dulci jubilo. Motette für gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Ariel Ramírez:

Navidad nuestra. Episoden der Weihnachtsgeschichte für Soli, Chor und Instrumente

José Carreras (Tenor)

Coral Salvé de Laredo

Grupo Huancara

Leitung: Damián Sanchez

Ono Yoko:

Happy Xmas (War is over)

Yo-Yo Ma and Jake Shimabukuro