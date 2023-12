Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Reportage

Pinocchio in vielen Sprachen

Collage

Drei Mal Jazz am College

SWR2 Weihnachtslieder

Inmitten der Nacht



Max Reger:

Mariä Wiegenlied. Für Singstimme und Klavier, op. 76 Nr. 52

Christine Busch (Gesang)

Juliane Ruf (Klavier)

Traditional:

Ben urosa la naissanca

Tu que cerques tei delices

La Camera delle Lacrime

Leitung: Bruno Bonhoure

Ludwig van Beethoven:

aus: 11 neue Bagatellen für Klavier, op. 119, Nr. 2: Andante con moto

Herbert Schuch (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

aus: Leonore oder der Triumph der ehelichen Liebe, op. 72a "Leonoren-Ouvertüre Nr. 3", C-Dur

New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Leigh Harline:

When you wish upon a star, Aus: Pinocchio

Louis Armstrong

Backgroundchor

Orchester

Traditional:

El cant dels aucells (Flöte solo, Gamben, Theorbe, Harfe)

La Capella Reial de Catalunya

Leitung: Jordi Savall

Camille Saint-Saëns:

Klaviertrio Nr. 2 e-Moll, op. 92

Latitude 41

Unbekannt:

Titelfolge. Traditional: The Wassail song, All trough the night, Songs of joy and peace

Yo-Yo Ma (Violoncello)

Edgar Meyer (Bass)

Chris Thile (Mandoline)

Philip Lane:

aus: Wassail Dances für Sinfonie-Orchester, 2. bis 3. Satz

City of Prague Philharmonic Orchestra

Leitung: Gavin Sutherland

Marin Marais:

Les folies d'Espagne, Variationen, Bearbeitung

Sixty1strings