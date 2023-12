Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikthema

So klingt Sisi in Musical, Filmmusik und Oper

Musikthema

Engel in der Musik

SWR2 Weihnachtslieder

Nun komm der Heiden Heiland

Porträt

Die Organistin Anna Lapwood



Arianna Savall:

Ave Maris Stella

Hirundo Maris

Petter Johansen

Michal Nagy

Sveinung Lilleheier

Miquel Angel Cordero

David Mayoral

Herzog Max von Bayern:

Bauernmarsch

Seeleinsee Musi

Johann Strauß:

Picnic in the Vienna woods, op. 325

The King's Singers

Jean-Marie Leclair der Ältere:

Gavotte, aus: Violinsonate G-Dur, op. 1 Nr. 8. Bearbeitung, 3. Satz

Wu Wei (Sheng)

Holland Baroque

Leitung: Tineke Steenbrink

Oskar Fried:

Fantasie über Motive aus "Hänsel und Gretel"

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Matthias Foremny

Benny Andersson, Björn Ulvaeus:

Like an angel passing through my room

Anne-Sofie von Otter (Gesang)

Ensemble

Georges Bizet:

L'Arlésienne-Suite Nr. 1, op. 23

Minkowski

Kristina Arakelyan:

Dreamland. Bearbeitung

Anna Lapwood (Orgel)

Henry Purcell:

aus: Amphitryon, or The Two Sosias, Z 572, Minuet - Hornpipe - Bourrée

Les Musiciens de Saint-Julien

Leitung: François Lazarevitch

Henry Purcell:

Pavan Nr. 5 g-Moll, Z 752

Les Musiciens de Saint-Julien

Leitung: François Lazarevitch

Henry Purcell:

aus: The Old Bachelor, Z 607, Hornpipe

Les Musiciens de Saint-Julien

Leitung: François Lazarevitch

Henry Purcell:

aus: Love's goddess sure was blind, Z 331, May her blest example

Tim Mead (Countertenor)

Les Musiciens de Saint-Julien

Leitung: François Lazarevitch

Henry Purcell:

aus: The Virtuous wife, or Good Luck at Last, Z 611, Aire

Les Musiciens de Saint-Julien

Leitung: François Lazarevitch

Benjamin Britten:

Men of goodwill. Variations on a Christmas Carol. Für Orchester

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Lutz Köhler