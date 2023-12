Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Tabea Dupree



Musikgespräch

Arnt Cobbers: Eine Zukunft fürs "Fono Forum"

Musikthema

"Come and Sing": Christmas Carols mit dem SWR Vokalensemble

Hörbuchtipp

"Barbara Strozzi - Lauscht, ihr Liebenden!"



Leonard Bernstein:

aus "Candide": Ouvertüre

London Symphony Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte A-Dur, op. 38 Nr. 4

Tilman Krämer (Klavier)

Frederick Delius:

aus Three small tone poems: "Sleigh Ride" (Schlittenfahrt)

Thomas Beecham

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Stéphane Denève

Gustav Holst:

In the bleak midwinter. Weihnachtslied für vierstimmigen gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Johann Sebastian Bach:

aus: Weihnachts-Oratorium für Soli, Chor und Orchester, BWV 248, Nr. 10: Sinfonia

Regula Mühlemann (Sopran)

Anna Lucia Richter (Sopran)

Wiebke Lehmkuhl (Alt)

Sebastian Kohlhepp (Tenor)

Michael Nagy (Bass)

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

John Williams:

aus: E.T. Der Außerirdische: "Adventures on earth"

Wiener Philharmoniker

Leitung: John Williams

Barbara Strozzi:

Le tre gratie à venere. Madrigal, Il primo libro de madrigali, op. 1

Lise Viricel (Sopran)

Le Stelle

Barbara Strozzi:

L'astratto. Aria a voce sola op. 8

Emöke Baráth (Sopran)

Il pomo d'oro

Leitung: Francesco Corti

George Gershwin:

Tongedicht für Orchester zu "An American in Paris"

Cleveland Orchestra

Leitung: Riccardo Chailly

Dana Suesse:

My silent love

George Shearing (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

12 Variationen über 'Ein Mädchen oder Weibchen' F-Dur, op. 66

Sheku Kanneh-Mason (Violoncello)

Isata Kanneh-Mason (Klavier)

Gordon Jenkins:

Goodbye. (arrangiert von den Interpreten)

Martin Fröst (Klarinette)

Sébastien Dubé (Kontrabass)

Roland Pöntinen (Klavier)

Charlie Chaplin:

aus Modern Times: "Smile" (arrangiert von den Interpret:innen)

Dominik Wagner (Kontrabass)

Lauma Skride (Klavier)