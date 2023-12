Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ines Pasz



Musikgespräch

Hermann Wilske und die Initiative "Adventsmusik"

Buch-Tipp

Felix Diergarten: Biografie über Anton Bruckner

Rachmaninoff-Reihe

#1 Das cis-Moll Prelude



Arcangelo Corelli:

Concerto grosso D-Dur, op. 6 Nr. 7

Amandine Beyer (Barockvioline)

Helena Zemanova (Barockvioline)

Gli Incogniti

Leitung: Amandine Beyer

Johann Sebastian Bach:

Weihnachtsoratorium, Chor "Jauchzet, frohlocket!" BWV 248

The Netherlands Bach Society

Leitung: Jos van Veldhoven

Anton Bruckner:

Fantasie G-Dur

Francesco Pasqualotto (Klavier)

Anton Bruckner:

Mitternacht

Christoph Prégardien (Tenor)

Andreas Frese (Klavier)

Camerata Musica Limburg

Johann Christoph Friedrich Bach:

Klavierkonzert A-Dur, Bearbeitung

Albrecht Mayer (Oboe)

Berliner Barock Solisten

Leitung: Albrecht Mayer

Traditional:

What child is this?

Albrecht Mayer (Oboe)

The King's Singers

Peter Tschaikowsky:

"Schwanensee", Pas de deux ( 2. Akt)

Orchester der Nationaloper Sofia

Leitung: Boris Spassov

Traditional:

Two Giutars

Matthias Well (Violine)

Maria Well (Violoncello)

Vladislav Cojacaru (Akkordeon)

Sergej Rachmaninow:

Prelude cis-Moll, op. 3 Nr. 2

Alexander Krichel (Klavier)