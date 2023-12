Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Malte Hemmerich



Musikgespräch

Anna Lucia Richter über Maria Callas

Musikthema

Kochende Hölle: die Rache-Arie

Medien-Tipp

"Living Bach" kommt in die Kinos



Antonio Caldara:

Introduzione, aus: Ifigenia in Aulide

Ensemble Mozaïque

Giacomo Puccini:

aus: Turandot. In questa reggia Szene und Arie der Turandot, 2. Akt 2. Szene

Maria Callas

Philharmonia Orchestra

Leitung: Tullio Serafin

Walther von der Vogelweide:

Unter der linden an der heide. Minnelied

Anna Lucia Richter (Mezzosopran)

Ammiel Bushakevitz (Drehleier)

Joseph Haydn:

Die Landlust

Anna Lucia Richter (Mezzosopran)

Ammiel Bushakevitz (Clavichord)

Franz Schubert:

Im Abendrot

Anna Lucia Richter (Mezzosopran)

Ammiel Bushakevitz (Hammerklavier)

Hanns Eisler:

Und endlich stirbt die Sehnsucht

Anna Lucia Richter (Mezzosopran)

Ammiel Bushakevitz (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

aus: Die Zauberflöte. Arie der Königin der Nacht, 2. Akt. Bearbeitung für Blechbläser

Burning River Brass

Sergej Rachmaninow:

Caprice bohémien für Orchester, op. 12

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Leitung: Vasily Petrenko

Johann Sebastian Bach:

Singet dem Herrn ein neues Lied, Motette

Bachchor Heidelberg

Ensemble

Johann Sebastian Bach:

Nun komm' der Heiden Heiland, BWV 661

Jörg Halubek (Orgel)

Claude Arrieu:

Concerto für Trompete und Streichorchester

Pierre Thibaud (Trompete)

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Leitung: James Lockhart

Joe Hisaishi:

My neighbor Totoro

The Bach Choir

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Joe Hisaishi