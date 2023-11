Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Was bleibt von Maria Callas, Arnold Jacobshagen?

Buch-Tipp

Peter Kemper: "The Sound of Rebellion"

Musikthema

Neueröffnung des Schumann-Museums Düsseldorf

Score Snacks

Dracula



Amy Beach:

Dreaming. Skizze F-Dur, op. 15 Nr. 3, Nr. 3: Dreaming F-Dur. Molto lento et tranquillo

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Amilcare Ponchielli:

aus: La Gioconda, Suicidio! ... In questi fieri momenti

Maria Callas (Sopran)

Orchestra Sinfonica di Torino

Leitung: Antonio Votto

Vincenzo Bellini:

aus: I Puritani di Scozia (Die Puritaner), Arie der Elvira

Maria Callas (Sopran)

Orchestra Sinfonica di Torino

Leitung: Arturo Basile

Leonard Bernstein:

Some other time, Aus: On the town

Bill Evans (Klavier)

Sam Jones (Bass)

Leitung: Philly Joe Jones

Ferdinand "Jelly Roll" Morton:

New Orleans bump

Wynton Marsalis (Trompete)

Robert Schumann:

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, op. 97 "Rheinische"

Gewandhausorchester

Leitung: Riccardo Chailly

Traditional:

Wild mountain thyme

Rufus Wainwright (Gesang)

Anna McGarrigle (Gesang)

Chaim Tannenbaum (Gesang)

Lily Lanken (Gesang)

Lucy Wainwright Roche (Gesang)

Martha Wainwright (Gesang)

Peter Joseph von Lindpaintner:

aus: Der Vampyr. Ouvertüre

Hofkapelle Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Philip Glass:

Dracula enters

Kronos Quartet

Philip Glass:

Dracula

Kronos Quartet

Philip Glass:

Carriage without a driver

Kronos Quartet

Philip Glass:

The end of Dracula

Kronos Quartet

Philip Glass:

London fog

Kronos Quartet