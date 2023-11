Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Kommentar

Fazil Say ist kein Antisemit!

Album-Tipp

"Die Kunst der Fuge" als Neuschöpfung

Musikthema

Transkribus entschlüsselt bald alte Musikhandschriften



Marin Marais:

Les voix humaines

Le Poème Harmonique

Fazıl Say:

Paganini-Variationen für Klavier solo

Fazil Say (Klavier)

Fazil Say:

Violinkonzert "1001 Nights in the Harem"

Patricia Kopatchinskaja (Violine)

Luzerner Sinfonieorchester

Leitung: John Axelrod

Johann Sebastian Bach:

Contrapunctus 9, a 4, alla Duodecima. Bearbeitet für Orgel, Die Kunst der Fuge, BWV 1080

Cameron Carpenter (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

Konzert für Viola und Orchester c-Moll

Nemanja Radulović (Viola)

Double Sens

Henry Litolff:

aus: Concerto symphonique für Klavier und Orchester, Nr. 4, op. 102, 3. Satz: Scherzo

Clifford Curzon (Klavier)

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart:

Streichquartett B-Dur, KV 589 "2. Preußisches Quartett"

Chiaroscuro Quartett

Rainer Furthner:

Sanctus XIV

Martin Grubinger (Perkussion)

Rainer Furthner (Perkussion)

Leonhard Schmidinger (Perkussion)

Choralschola der Benediktinerabtei Münsterschwarzach

Anders Koppel:

Toccata für Marimbaphon, Vibraphon und Klavier

Martin Grubinger

Per Rundberg