Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Martin Hagen



Musikthema

Trost in Brahms Requiem

Album-Tipp

Rogers: Oklahoma

Score Snacks

Vertigo



Ludwig van Beethoven:

aus: Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92, 3. Satz: Presto

SWR Symphonieorchester

Leitung: Antonello Manacorda

Johannes Brahms:

aus: Ein Deutsches Requiem 5. Satz: Ihr habt nun Traurigkeit. Sopransolo und Chor

Christina Landshamer (Sopran)

Florian Boesch (Bass)

NDR Chor

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington

Camille Saint-Saëns:

Sonate für Klarinette und Klavier Es-Dur, op. 167

Pascal Godart (Klavier)

Philippe Berrod (Klarinette)

Les Solistes de l'Orchestre de Paris

Johann Sebastian Bach:

aus: Johannes-Passion Nr. 1: Herr, unser Herrscher. Chor

Orchester des Collegium Vocale

Leitung: Philippe Herreweghe

Richard Rodgers:

Victory At Sea Suite

Houston Symphony Orchestra

Leitung: Sergiu Comissiona

Richard Rodgers:

Many a new day

Oklahoma Ensemble

Sinfonia of London

Leitung: John Wilson

Bernard Herrmann:

Echoes. Bearbeitung

Singapore Symphony Orchestra

Leitung: Joshua Tan

Richard Rodgers:

People will say we're in love, aus: Oklahoma

Jean "Toots" Thielemans

Horst Jankowski Trio