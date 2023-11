In letzter Zeit haben sich verschiedene Ausstellungen auch den visuellen Aspekten des Musiktheaters gewidmet. Auch der Buchmarkt will sich da nicht zurückhalten und so ist jetzt von Alan Riding ein dicker Band „Die Oper. Eine Zeitreise in opulenten Bildern“ erschienen. Operngeschichte erzählen, Opernführer sein, den Institutionen und Machern nachspüren und dann auch noch das Medium verführerisch visualisieren – der Band will zu viel, findet Opernredakteur Bernd Künzig.