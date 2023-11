Ein antikommerzielles Projekt, was Musik einer Nische anbietet. So versteht sich das Pantopia Music-Projekt am Staatstheater Karlsruhe. Traditionelle Musik wird ins Digitale gebracht und in einem Festival werden Rechercheergebnisse klangvoll präsentiert.

Im Musikgespräch berichtet Sonja Walter außerdem was unter transtraditionell und transmedial zu verstehen ist und was Besucher*innen beim Festival erwartet.