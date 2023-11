Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ulla Zierau



Album-Tipp

Jonathan Tetelman: The Great Puccini

Musikthema

Der neue Mannheimer GMD Roberto Rizzi Brignoli

Musikthema

Staatstheater Cottbus mit einem Gedenkkonzert für die Opfer des Hamas-Massakers

Musikthema

Sona Jobarteh - die erste weibliche Kora-Spielerin



Maurizio Cazzati:

Sonata 'La Bulgarina' op. 18 Nr. 3

Paolo Perrone (Violine)

Seicento Stravagante

Giuseppe Tartini:

Violinkonzert A-Dur D 69

Chouchane Siranossian (Violine)

Venice Baroque Orchestra

Leitung: Andrea Marcon

Giacomo Puccini:

"Turandot", Nessun dorma, Arie des Kalif

Jonathan Tetelman (Tenor)

Prager Philharmoniker

Leitung: Carlo Rizzi

Giacomo Puccini:

Crisantemi cis-Moll

Quatuor Modigliani

Eduard Tubin:

Kratt, Ballettsuite, Introduktion und Tänze

Estonian Festival Orchestra

Leitung: Paavo Järvi

Mykola Dremlyuga:

Präludium Nr. 1 C-Dur

Präludium Nr. 8 Fis-Dur

Violina Petrychenko (Klavier)

Florian Leopold Gassmann:

Oboenquintett B-Dur H 571

Lajos Lencsés (Oboe)

Szigeti Quartet

Anonymus:

Nutmegs and ginger. Tanz aus Cambridge Consort Books (1595c)

The glory of the kitchen - Jameko, Tanz

The Playfords

Sona Jobarteh, Wilfred Abdoul Willey:

Saya

Sona Jobarteh (Kora)

Ennemond Gaultier:

7. Satz La poste aus der Lautensuite d-Moll

L'immortelle du vieux Gaultier, Courante d-Moll

David Bergmüller (Laute)

Ralph Vaughan Williams:

Serenade to music

SWR Symphonieorchester

Leitung: Andrew Manze

Tim Liebert:

Garlic and onions.

The Playfords