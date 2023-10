Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Tabea Dupree



Musikgespräch

Johannes Schilling: "500 Jahre evangelisches Gesangbuch"

Score Snacks

Filmmusik zu "Der Exorzist" und "The Shining"

Buchtipp

Arno Lücker: "250 Komponistinnen"

Musikthema

Das Anti-Stress-Cello Campanula



Antonio Vivaldi:

aus: L'Olimpiade, RV 725. Dramma per musica in 3 Akten, Sinfonia für Streicher und Basso continuo

SWR Symphonieorchester

Leitung: Jean-Christophe Spinosi

Johann Sebastian Bach:

aus: Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80, 1. Satz: Ein feste Burg ist unser Gott.

Dorothee Mields (Sopran)

Alex Potter (Countertenor)

Thomas Hobbs (Tenor)

Peter Kooij (Bass)

Collegium Vocale Gent

Jules Massenet:

Méditation, aus: Thaïs, Méditation. Andante religioso, 2. Akt

Bomsori Kim (Violine)

NFM Wroclaw Philharmonic

Leitung: Giancarlo Guerrero

Niccolò Paganini:

Caprice für Violine a-Moll, 24 Capricci für Violine solo, op. 1

Dmitri Udovichenko (Violine)

Sergej Rachmaninow:

Rhapsodie über ein Thema von Paganini a-Moll, op. 43

Yuja Wang (Klavier)

Gustavo Dudamel

Los Angeles Philharmonic

Camille Saint-Saëns:

Danse macabre

The Philharmonics

Lili Boulanger:

Nocturne für Violine und Klavier

Alina Ibragimova (Violine)

Cédric Tiberghien (Klavier)

Emilie Mayer:

Faust-Ouvertüre h-Moll, op. 46

Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin

Leitung: Mark Rohde

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte für Violoncello und Klavier D-Dur, op. 109

Mischa Maisky (Violoncello)

Sergio Tiempo (Klavier)

Henry Purcell:

O let me weep, aus: The Fairy Queen, Z 629. Bearbeitung "Plaint", 5. Akt. Bearbeitet für Saxophon, Violine, Violone, Erzlaute und Orgel

Asya Fateyeva (Sopransaxophon)

Lautten Compagney

Nikolai Kapustin:

Elegie, op. 96

Konstantin Manaev (Violoncello)

Danae Dörken (Klavier)