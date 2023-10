Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

Claire Huangci: Großes Schubert-Projekt mit späten Klavierwerken

Kommentar

"Innovative Konzertformate": fein oder Pein?

Buch-Tipp

Ian Bostridge - Das Lied und das Ich

Nachruf

Carla Bley



Henry Purcell:

Three parts upon a ground, Z 731

La Centifolia

Leitung: Leila Schayegh

Franz Schubert:

3 Klavierstücke, D 946

Claire Huangci (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: Elias. Ein Oratorium nach Worten des alten Testaments für Soli, Chor und Orchester, op. 70, Nr. 28: Hebe deine Augen auf zu den Bergen

Tomoko Maria Nishioka (Sopran)

Ursula Eittinger (Alt)

Andreas Post (Tenor)

Thomas Laske (Bass)

Mädchenkantorei am Freiburger Münster

Philharmonisches Orchester Freiburg

Leitung: Martina van Lengerich

Giovanni Gabrieli:

Canzon septimi toni a 8, C 171. Für 2 Instrumentalchöre (Doppelchörige Kanzone zu 8 Stimmen im 7. Ton Nr. 2), aus: Sacrae Symphoniae I

Positively Brass & Percussion Ensemble

Leitung: Wolfgang Guggenberger

Salomon Jadassohn:

Klaviertrio Nr. 2 E-Dur, op. 20

Airi Suzuki (Violine)

Janina Ruh (Violoncello)

Boris Kusnezow (Klavier)

Georg Friedrich Händel:

aus: Acis and Galathea. Oratorium, HWV 49, Love in her eyes sits playing. Arie des Acis

Ian Bostridge (Tenor)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Harry Bicket

Carl Philipp Emanuel Bach:

Sinfonie D-Dur, Wq 183 Nr. 1 (H 663), aus: 4 Orchestersinfonien mit 12 obligaten Stimmen, Wq 183

SWR Symphonieorchester

Leitung: Christian Curnyn

Clémence de Grandval:

Trio de Salon, für Oboe, Fagott und Klavier

Lajos Lencsés (Oboe)

Libor Sima (Fagott)

François Killian (Klavier)

Carla Bley:

aus: Life goes on, Nr. 3 And on

Carla Bley (Klavier)

Steve Swallow (Bass)

Andy Sheppard (Perkussion)