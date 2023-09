Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Thementag "Musik im Alter"

Gast im Studio: Professor Dr. Hans Hermann Wickel (Musikgeragoge)



Frédéric Chopin:

Tarantella für Klavier As-Dur op. 43

Artur Rubinstein (Klavier)

Heinrich Schütz:

Jauchzet dem Herrn, alle Welt. Motette SWV 493

Dresdner Kammerchor

Dresdner Barockorchester

Leitung: Hans-Christoph Rademann

John Lennon, Paul McCartney:

When I'm sixty-four

Katholischer Kirchenchor Hausen am Tann

Johann Sebastian Bach:

2. Satz: Largo, aus: Konzert für Klavier, Streicher und Basso continuo Nr. 5 f-Moll BWV 1056

Alexandre Tharaud (Klavier)

Les Violons du Roy

Leitung: Bernard Labadie

Franz Schubert:

An die Musik. Lied für Singstimme und Klavier D 547

Fritz Wunderlich (Tenor)

Hubert Giesen (Klavier)

Gabriel Fauré:

Andantino, aus: Klaviertrio op. 120

Michael Wollny Trio

Joseph Haydn:

2. Satz: Andante, aus: Sinfonie Nr. 94 G-Dur Hob I:94 ("Sinfonie mit dem Paukenschlag")

Wiener Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein

Benny Andersson, Björn Ulvaeus:

Thank you for the music, aus: The girl with the golden hair (Mini-Musical)

Chili Con Cello

Traditional:

Die Gedanken sind frei. Volkslied. Fassung für Violine und Klavier

Christine Busch (Violine)

Juliane Ruf (Klavier)

Paul McCartney:

Gratia

Boys of King's College Choir

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Leitung: Gavin Greenaway

Johann Strauß:

Unter Donner und Blitz. Polka op. 324

Wiener Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Camille Saint-Saëns:

Die Ermordung des Herzogs von Guise. Musik zu einem Film von Henri Ladedan op. 128

Radio-Sinfonieorchester Frankfurt

Leitung: Räto Tschupp

Astor Piazzolla:

2. Satz: Milonga del ángel. Bearbeitet für Violine, Bandoneon, Klavier, Kontrabass und Orchester

Rudens Turku (Violine)

Carel Kraayenhof (Bandoneon)

Oliver Schnyder (Klavier)

Dominik Wagner (Kontrabass)

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn