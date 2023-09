Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Johannes Kieffer über die Orientalische Musikakademie Mannheim

Portrait

50 Jahre Deutsche Streicherphilharmonie

Album-Tipp

Jonas Kaufmann: The Sound of Movies



Joseph Martin Kraus:

aus: Soliman II, eller de tre Sultaninnorna eine gustavianische Türkenoper, Ballett. Allegro

Sarband

Concerto Köln

Leitung: Vladimir Ivanoff

Serkan Mesut Halili, Giovannangelo de Gennaro:

Qanun, Traverso. Improvisation (Qanun, Traversflöte)

Pera Ensemble

Indrajala:

Farewell

Vincenzo Ciampi:

aus: Adriano in Siria. Dramma per musica, O Dio! mancar mi sento. Arie der Emirena, 3. Akt

Ruby Hughes (Sopran)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Laurence Cummings

Olivier Messiaen:

aus: Eclairs sur l'au-delà für Orchester, 11. Satz. Le Christ, lumière du Paradis

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Barbara:

Dis, quand reviendras-tu

Léa Desandre

Thomas Dunford Laute

Shir-Ran Yinon:

Vivid. Für Streichorchester

Deutsche Streicherphilharmonie

Leitung: Wolfgang Hentrich

Robert Schumann:

Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll, op. 129. Bearbeitet für 4 Violoncelli

Benedict Klöckner (Violoncello)

Leander Kippenberg (Violoncello)

Lukas Sieber (Violoncello)

Michael Preuß (Violoncello)

Deutsche Streicherphilharmonie

Richard Wagner:

aus: Lohengrin. Romantische Oper in 3 Akten, WWV 75, In fernem Land. Gralserzählung des Lohengrin, 3. Akt Szene 2

Jonas Kaufmann (Tenor)

Markus Brück (Bassbariton)

Chor der Deutschen Oper Berlin

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Donald Runnicles

Harold Arlen:

Over rhe rainbow

Miloš (Gitarre)

Francisco Tárrega:

Endecha

Miloš (Gitarre)

Francisco Tárrega:

Oremus

Miloš (Gitarre)

Richard Strauss:

Walzer, aus: Rosenkavalier-Suite, AV 145 (TrV 227d). Bearbeitung, 5. Satz: Walzer. Bearbeitet für Harfe und Streicher

Anneleen Lenaerts (Harfe)

Wiener Symphoniker