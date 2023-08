Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Song des Monats

Der Putz-Blues

Gratulation im ARD Radiofestival

80. Geburtstag von Jazzschlagzeuger Günter "Baby" Sommer

Pianistinnen im Aufbruch

Das Auf und Ab der legendären Mozart-Interpretin: Clara Haskil



Vivian Ellis:

Coronation Scot

The New London Orchestra

Leitung: Ronald Corp

William Grant Still:

Suite, 3. Satz: Gamin

Randall Goosby (Violine)

Zhu Wang (Klavier)

George Gershwin:

"I got Rhythm" Variations (für Klavier und Orchester)

Lincoln Mayorga (Klavier)

Harmonie Ensemble

Leitung: Steven Richman

Luise Adolpha Le Beau:

Violoncellosonate D-Dur, op. 17

Steven Isserlis (Violoncello)

Connie Shih (Klavier)

Caroline Shaw:

And the swallow

Choir of Clare College

Leitung: Graham Ross

Günter "Baby" Sommer:

Third shot

Till Brönner (Trompete)

Günter "Baby" Sommer (Schlagzeug, Drums)

Georg Philipp Telemann/François Lazarevitch:

Flötenkonzert D-Dur, TWV 51:D2. Bearbeitung

Les Musiciens de Saint-Julien

Johannes Brahms:

Ungarischer Tanz Nr. 5 fis-Moll

Danae Dörken (Klavier)

Kiveli Dörken (Klavier)

Mikis Theodorakis:

Zorbas dance. Bearbeitung

Danae Dörken (Klavier)

Kiveli Dörken (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

aus: Sonate für Violine und Klavier Nr. 7 c-Moll, op. 30 Nr. 2, 2. Satz

Arthur Grumiaux (Violine)

Clara Haskil (Klavier)

Wilhelm Karl Fitzenhagen:

Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 h-Moll, op. 2

Alban Gerhardt (Violoncello)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Stefan Blunier

Henry Purcell:

O God, thou hast cast us out Full anthem für sechsstimmigen Chor a cappella, Z 36

Monteverdi Choir

Leitung: John Eliot Gardiner