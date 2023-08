Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Community Music: Mit Musik Beziehungen stiften

Musikthema

Der japanische Shomyo-Gesang

Buch-Tipp

Wiebke Rademacher: Jenseits der Konzertsäle - Klassische Musik für breite Bevölkerungsschichten in Berlin um 1900



Johannes Brahms:

Ungarischer Tanz Nr. 4. Bearbeitung

Charlie Siem (Violine)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Paul Goodwin

Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford, Brad Wilk:

Killing in the Name. Bearbeitung

Kai Schumacher (Klavier)

Joe Satriani:

Always with me, always with you

Fahmi Alqhai (Viola da gamba)

Agustin Diassera (Percussion)

Ignacio dell Valle (Viola da gamba)

Pablo Martin Caminero (Kontrabass)

Fanny Hensel:

Klaviertrio d-Moll, op. 11

Kaleidoscope Chamber Collective

Paule Maurice:

Tableaux de Provence

Theodore Kerkezos (Saxophon)

London Symphony Orchestra

Leitung: Jurij Simonow

Franz Schubert:

Zur Namensfeier meines Vaters

Franz Halász (Gitarre)

Die Singphoniker

Leitung: Berno Scharpf

Camille Saint-Saëns:

Danse macabre, op. 40. Bearbeitung

Yuja Wang (Klavier)

Unbekannt:

Mariengesänge, Ave Regina caelorum

Chanticleer

Lili Boulanger:

Pie Jesu, Bearbeitung

Anna Prohaska (Sopran)

Camerata Bern

Leitung: Patricia Kopatchinskaja

Marie Jaëll:

Violoncellokonzert F-Dur

Xavier Phillips (Violoncello)

Brussels Philharmonic

Leitung: Hervé Niquet