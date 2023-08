Musik. Meinung. Perspektiven.

Musikgespräch

Peter Froundjian über "Raritäten der Klaviermusik" in Husum

Pianistinnen im Aufbruch

Martha Argerich

Musikthema

Schmetterlinge in der Musik



Dietrich Buxtehude:

Präludium und Fuge d-Moll, BuxWV 140 Bearbeitung für Klavier

Frederic Chiu (Klavier)

Nikolaj Medtner:

Zwei Märchen, op. 20

Steven Osborne (Klavier)

Joseph Bodin de Boismortier:

Sonate D-Dur, op. 50 Nr. 3, Six sonates dont la dernière est en trio, op. 50

Thorsten Bleich (Barockgitarre)

Les deux Violes

Samuel Scheidt:

Battle Suite "Schlacht-Suite"

Stuttgart Radio Brass

Frederic Chopin

Klavierkonzert Nr. 2 e-Moll

Martha Argerich

Jean-Philippe Rameau:

aus: Les Indes Galantes. Suite

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Christian Zacharias

Gang Chen, He Zhanhao:

The butterfly lovers. Konzert. Bearbeitung, 5 Sätze.

Joshua Bell (Violine)

Singapore Chinese Orchestra

Leitung: Tsung Yeh