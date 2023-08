Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Herbert Blomstedt im Gespräch

Musikthema

Das Akkordeon am Meer

Musikthema

Das Lucerne Festival - ein Bericht



James Oswald:

The reel of Tullock. Bearbeitung

Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Nils Mönkemeyer (Viola)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Die Hebriden. Ouvertüre für Orchester, op. 26 "Die Hebriden

Freiburger Barockorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

Ludwig van Beethoven:

aus: Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92, 3. Satz: Presto

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Herbert Blomstedt

Johann Gottlieb Janitsch:

Quartett für Oboe, Violine, Viola und Basso continuo g-Moll "Quartett O Haupt voll Blut und Wunden"

Il Gardellino

Lucerne Festival

Clara Schumann:

3 Romanzen für Klavier, op. 11

Isata Kanneh-Mason (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

aus: Die Zauberflöte Deutsche Oper in 2 Akten, KV 620, Ein Mädchen oder Weibchen.

The English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

Marin Marais:

aus: Suite d'un goût etranger. Für Viola da gamba und Basso continuo, Nr. 8: La Reveuse, IV.82

Jordi Savall (Viola da gamba)

Ton Koopman (Cembalo)

Hopkinson Smith (Theorbe)

Louis Moreau Gottschalk:

Souvenirs d'Andalousie.

Catherine Gordeladze (Klavier)