Musikgespräch

Der Geigenbauer Stefan-Peter Greiner

Pianistinnen im Aufbrauch

Rosalyn Tureck

Musikthema

Pater Mehlhart in Rom





Heinrich Ignaz Franz Biber:

Sonata à cinque Nr. 11

Harmonie Universelle

Carl Philipp Emanuel Bach:

Konzert für Cembalo, Hammerklavier, 2 Flöten, 2 Hörner, Streicher und Basso continuo Es-Dur

Michael Behringer (Cembalo)

Christine Schornsheim (Hammerklavier)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz

Niels Wilhelm Gade:

Capriccio für Violine und Orchester a-Moll

Chloë Hanslip

London Symphony Orchestra

Leitung: Paul Mann

Simon Wawer:

Keep on singing

Sjaella

Victor Young:

When I fall in love, One minute to zero (Korea) (Film, 1952)

Sjaella

Johann Sebastian Bach:

Pasticcio concerto C-Dur

Max Volbers (Altblockflöte)

Alfia Bakieva (Violine)

Jonathan Ponet (Violine)

Martin Schneider (Viola)

Robert Smith (Violoncello)

Hélène de Montgeroult:

Klaviersonate g-Moll, op. 2 Nr. 1

Simone Pierini (Fortepiano)

Gaspar Sanz:

Xácaras. Für Gitarre und Perkussion

Laberintos Ingeniosos

Johannes Brahms:

2 Walzer

Andreas Ottensamer (Klarinette)

Leonidas Kavakos (Violine)

Christoph Koncz (Violine)

Antoine Tamestit (Viola)

Stephan Koncz (Violoncello)

Ödön Rácz (Kontrabass)

Ennio Morricone:

The mission. Suite

Marco Serino (Violine)

Haydn Orchester von Bozen und Trient

Leitung: Andrea Morricone