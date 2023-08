Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ulla Zierau



Musikthema

Daniel Hope wird 50

Buch-Tipp

Daniel Ender: Alban Berg im Bild

Musikthema

Sound of Trees

Musikthema

Sopranistin Renata Scotto gestorben



Jake Heggie:

Ouvertüre

New Century Chamber Orchestra

Leitung. und Violine: Daniel Hope

Gabriel Fauré:

Andante für Violine und Klavier B-Dur op. 75

Daniel Hope (Violine)

Simon Mulligan (Klavier)

Mélanie Bonis:

Papillons op. 28

Diana Sahakyan (Klavier)

Louis Spohr:

Klarinettenkonzert Nr. 1 c-Moll, op. 26

Christoffer Sundqvist (Klarinette)

NDR Radiophilharmonie

Leitung: Simon Gaudenz

Johann Strauß:

Wein, Weib und Gesang, Walzer op. 333, Bearbeitung

Teresa Turner-Jones (Klavier)

Wiener Streichsextett

Fanny Hensel:

Gartenlieder, 6 Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Baß op. 3

Vokalconsort Berlin

Jean Sibelius:

Bäume op. 75

Eero Heinonen (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie Es-Dur, KV 16

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Giacomo Puccini:

Edgar, Szene der Fidelia, 3. Akt

Renata Scotto (Sopran)

Schola Cantorum of New York

Opera Orchestra of New York

Leitung: Eve Queler

Alfredo Catalani:

La Wally, Arie der Wally, 1. Akt, Bearbeitung

Eckart Runge (Violoncello)

Jacques Ammon (Klavier)