„Nürtingen ist in der Gitarren-Szene weltweit ein Begriff“, sagt Katrin Klingeberg, die Künstlerische Leiterin der Internationalen Gitarrenfestspiele Nürtingen. Seit Jahrzehnten zieht es Stars der klassischen Gitarre in die Stadt am Rand der Schwäbischen Alb, so auch in diesem Jahr noch bis zum 5. August. In SWR2 berichtet die Gitarristin von der Anziehungskraft des Festivals, dem vielfältigen Programm und der Pflege des Gitarren-Nachwuchses.