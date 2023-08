Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

"Le Nozze di Figaro" bei den Salzburger Festspielen

Musikthema

Das Young Euro Classic Festival in Berlin

Musikthema

Die Fagottistin Sophie Dervaux



John Winston Lennon, Paul McCartney:

Penny Lane, Bearbeitung für 2 Violinen, Kontrabass und Klavier

Jánoška Ensemble

Gioachino Rossini:

La Danza. Tarantella Napoletana, Bearbeitung für 2 Klarinetten, Bassetthorn und Streicherensemble

The Clarinotts

Florence Price:

Klavierkonzert d-Moll

Jeneba Kanneh-Mason (Klavier)

Chineke! Orchestra

Leitung: Leslie Suganandarajah

Giuseppe Sammartini:

Concerto grosso a-Moll op. 5 Nr. 4

Barokkbandid Brák

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Die Hebriden. Konzertouvertüre für Orchester

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Vladimir Jurowski

Doris Fisher, Allan Roberts:

Amado Mío, Gilda. Filmmusik

Luz Casal (Gesang)

Quatuor Ebène

Johann Christian Bach:

Fagottkonzert B-Dur

Sophie Dervaux (Fagott)

Münchener Kammerorchester

Leitung: Sophie Dervaux

Roman Jánoška:

Hello, Prince!. Für 2 Violinen, Kontrabass und Klavier

Jánoška Ensemble