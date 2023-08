Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

European Union Youth Orchestra zu Gast in Wiesbaden

Musikthema

Festival Europäische Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd

Musikthema

Score Snacks: Barbie und Oppenheimer



Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504, 3. Satz: Finale. Presto

European Union Youth Orchestra

Leitung: Vasily Petrenko

Franz Schubert:

Sonate für Violine und Klavier D-Dur, D 384, op. post. 137 Nr. 1

Julia Fischer (Violine)

Martin Helmchen (Klavier)

Philipp Heinrich Erlebach:

Ouverture V à 6 F-Dur, Ouvertüre Nr. 5

Berliner Barock-Compagney

Dobrinka Tabakova:

Simple prayer for complex times

Lara Downes (Klavier)

Joseph Haydn:

Trompetenkonzert

Alison Balsom

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

George Gershwin:

Porgy and Bess, Summertime

Randall Goosby (Violine)

Zhu Wang (Klavier)

Jacques Offenbach:

Les contes d'Hoffmann, Les oiseaux dans la charmille. Couplets d'Olympia

Olga Peretyatko (Sopran)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Miguel Gómez-Martínez

Caroline Schleicher-Krähmer:

Klarinettensonatine

Luigi Magistrelli (Klarinette)

Claudia Bracco (Klavier)

Anonymus:

The cuckold / Robertson's rant, Bearbeitung

The Theater of Music