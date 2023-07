"Eine Seele in zwei Körpern", so besingt Aristoteles die Freundschaft. In der Musik sind es Wahlverwandte, die sich gegenseitig befruchten. Bert Brecht und Kurt Weill etwa, kongenial ergänzt durch Lotte Lenya gelten als Dream-Team. Bis die Freundschaft zerbricht und bei Lotte und Kurt die Liebe dazwischenkommt. Zu Freundschaft gehören Licht und Schatten dazu. Über das sensible Beziehungsgeflecht lässt sich auch wunderbar singen, dichten und musizieren. In der vierten Folge dreht sich alles um Seelenschwestern in der Musik.