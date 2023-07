Musik. Meinung. Perspektiven.



Didier Squiban:

Suite aus bretonischen Volksweisen Nr. 2, 1. Satz

Viviane Chassot (Akkordeon)

Richard Wagner:

Parsifal, Verwandlungsmusik (1. Akt.), Bearbeitung

German Brass ans friends

Alexander Goedicke:

Konzertetüde op.49

Matilda Lloyd (Trompete)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Ben Glassberg

Pietro Antonio Locatelli:

Violinkonzert c-Moll op. 3 Nr. 2

Chouchane Siranossian (Violine)

Venice Baroque Orchestra

Leitung: Andrea Marcon

Peter Schickele:

Last Tango in Bayreuth

Gürzenich Fagottquintett

Amy Beach:

3 Stücke für Klavier zu 4 Händen

Klavierduo Genova & Dimitrov

Antonín Dvorák:

Amerikanische Suite A-Dur op. 98b

Budapest Festival Orchestra

Leitung: Ivan Fischer

Peter Sculthorpe:

Songs of sea and sky, 6. Satz Lament

William Barton (Didgeridoo)

Queensland Orchestra

Leitung: Michael Christie

Percy Grainger:

Country Gardens und Over the Hills and far away

Sydney Symphony Orchestra

Leitung: John Hopkins

Leonard Bernstein:

West Side Story, Somewhere

Marilyn Horne (Mezzosopran)

Leonard Bernstein Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Leonard Bernstein:

West Side Story, America

Manhattan Brass