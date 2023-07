Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Youtuberin und Pianistin Anna Khomichko zu ihrem Debüt-Album

Musikthema

Besondere Konzertorte: Der Brunnenhof in Trier

Musikthema

3D-gedruckte Geigen aus New York



Fritz Kreisler:

Caprice Viennois, op. 2

Michael Rabin (Violine)

Hollywood Bowl Symphony Orchestra

Leitung: Felix Slatkin

Carl Philipp Emanuel Bach:

2. Sammlung: 3 Klaviersonaten und 3 Rondos, C-dur, Wq 56 Nr. 1 (H 260)

Anna Khomichko (Klavier)

Carl Philipp Emanuel Bach:

12 Variationen über 'Les folies d'Espagne', Wq 118 Nr. 9 (H 263)

Anna Khomichko (Klavier)

Robert Schumann:

aus: Liederkreis. Liederzyklus für Singstimme und Klavier, op. 39, Nr. 11: Im Walde

Valerie Eickhoff (Sopran)

Gustas Raudonius (Klavier)

Florence Price:

Five folksongs in counterpoint, Nr. 4: Shortnin' bread

Catalyst Quartet

Valborg Aulin:

Tableaux Parisiens. Suite, op. 15

Göteborgs Symfoniker

Leitung: Johannes Gustavsson

Robert Schumann:

aus: Spanisches Liederspiel für eine bis vier Singstimmen und Klavier, op. 74, Nr. 9: Ich bin geliebt

Konrad Elser (Klavier)

Orpheus Vokalensemble

George Gershwin:

Liza (all the clouds'll roll away), Aus: Show Girl

Ellis Marsalis (Piano)

Branford Marsalis (Saxophon)

Ensemble

Branford Marsalis:

El Train, Ma Rainey's Black Bottom

Branford Marsalis (Saxophon)

Ensemble

Edwin Grasse:

Wellenspiel, Bearbeitung für Violine und Klavier

Jascha Heifetz (Violine)

Emanuel Bay (Klavier)

Amanda Maier:

Violinkonzert d-Moll

Cecilia Zilliacus (Violine)

Västerås Sinfonietta

Leitung: Kristiina Poska