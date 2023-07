Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Tabea Dupree



Musikgespräch

100 Jahre Bärenreiter-Verlag

Musikthema

Sopranistin Chen Reiss beim ARD Radiofestival

Kommentar

Aufruhr im Bärengehege: Bayreuth hat noch Karten!



Edward Elgar:

Chanson de matin für Violine und Klavier, op. 15 Nr. 2. Bearbeitet für Violine, Harfe und Streichorchester

Daniel Hope (Violine)

Jane Berthe (Harfe)

Zürcher Kammerorchester

Kurt Rehfeld:

Auf du junger Wandersmann

Hermann Josef Dahmen (Dirigent)

Südfunk-Chor

Charlotte Sohy:

Thema und Variationen, op. 15

Cordelia Palm (Violine)

Orchestre National Avignon-Provence

Leitung: Debora Waldman

Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil:

"Meeting Laura" aus dem Film "Das Parfum"

Chen Reis (Sopran)

State Choir Latvia

Berliner Philharmoniker

Leitung: Simon Rattle

Gustav Mahler:

Blumine. Sinfonischer Satz für Orchester

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Gustav Holst:

A moorside Suite, H 173

Salaputia Brass

Alexander Glasunow:

Raymonda, Prélude et la Romanesca, op. 57

Xavier de Maistre (Harfe)

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Nathalie Stutzmann

Richard Wagner:

Vorspiel zum 1. Aufzug aus Parsifal

SWR Symphonieorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

John Williams:

"Closing in" aus dem Film "Catch me if you can"

Valentine Michaud (Altsaxophon)

City Light Symphony Orchestra

Leitung: Kevin Griffiths

Leoš Janáček:

Märchen, JW VII/5

Truls Mørk (Violoncello)

Håvard Gimse (Klavier)

Leonard Disselhorst:

Travellers

vision string quartet