Musikgespräch

Benjamin Appl bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen

Kommentar

Apple Music Classical

Album-Tipp

„Die schöne Müllerin“ mit Konstantin Krimmel und Daniel Heide



Leland Albert Cossart:

Liebesgedicht, op. 23 Nr. 4

Albrecht Mayer (Oboe d'amore)

Markus Becker (Klavier)

Arcangelo Corelli:

12 Concerti grossi, Concerto grosso F-Dur, op. 6 Nr. 6

Fabio Biondi (Violino concertino)

Fabrizio Cipriani (Violino concertino)

Maurizio Naddeo (Violoncello concertino)

Europa Galante

Leitung: Fabio Biondi

Cécile Chaminade:

Concertino, op. 107

Emmanuel Pahud (Flöte)

Orchestre de Chambre de Paris

Leitung: François Leleux

Franz Schubert:

Quintett für Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabaß A-Dur, op. post. 114, 4. Satz

Lena Neudauer (Violine)

Wen Xiao Zheng (Viola)

Danjulo Ishizaka (Violoncello)

Rick Stotijn (Kontrabass)

Silke Avenhaus (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. Motette, BWV 226

RIAS Kammerchor

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Marin Marais:

Auszug aus der Suite in a-Moll aus 5. Buch Pièce de Viole

Francois Joubert-Caillet Bassgambe

Franz Schubert:

Die schöne Müllerin. Liederzyklus, D 795, Nr. 8: Morgengruß

Konstantin Krimmel (Bariton)

Daniel Heide (Klavier)

Frederick Delius:

In a Summer Garden. Skizze für Orchester

Bornemouth Symphony Orchestra

Leitung: Richard Hickox

J. Mercer, B. Troup:

I'm with you

The Real Group

Erik Satie:

Pièces froides für Klavier, Air Nr. 2: Modestement

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte für Klavier E-Dur, op. 19 Nr. 1

Daniel Barenboim (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte für Klavier G-Dur, op. 62 Nr. 1

Daniel Barenboim (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte für Klavier A-Dur, op. 62 Nr. 6

Daniel Barenboim (Klavier)